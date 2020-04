La communauté de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a apporté une contribution de trois millions de DH au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI. ‘’Face à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19, la communauté de l’Université Al Akhawayn a connu une mobilisation sans précédent, collectant des dons (…) et apportant une aide directe aux familles impactées d’Ifrane et de la région’’, indique l’AUI.

L’Université a également pris des mesures ‘’très strictes’’ pour préserver la santé de toutes les composantes de sa communauté. Une Task force de surveillance du COVID-19 a été mise en place par l’Université, dès le 25 février, sous la supervision de l’Office of Institutional Research and Effectiveness (OIRE) d’AUI, en coordination avec les autorités sanitaires nationales.

L’Université a lancé également un site dédié à l’évolution de la pandémie au Maroc (http://www.aui.ma/covid19/) et est rentrée en partenariat pour le lancement de ‘’MOUBADARAT’’- une plateforme dédiée à la lutte contre le COVID19 à travers la promotion de l’innovation et de l’impact positif. Les étudiants d’AUI se sont mobilisés à travers une vidéo de sensibilisation de la population sur l’importance de rester chez soi. Plusieurs lauréats ont, quant à eux, accompagné l’élan national de solidarité et de citoyenneté en lançant des initiatives telles que Morocco Geomatic site, un geohub de suivi en temps réel de l’état d’avancement de la pandémie du COVID-19, basé sur les données du ministère de la santé.