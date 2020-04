La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de 6,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2020, contre un déficit budgétaire de 4,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie et des finances et de la Réforme de l’administration.

Cet excédent tient compte d’un solde positif de 27,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mars 2020.

Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires brutes se sont établies à 68,5 MMDH contre 63,4 MMDH à fin mars 2019, en hausse de 8,1%.

Ceci s’explique par la hausse des impôts directs de 1%, des droits de douane de 16,5%, des impôts indirects de 6,7%, des droits d’enregistrement et de timbre de 1,3% et des recettes non fiscales de 77,4%