Dans le cadre de la mobilisation nationale de lutte contre la pandémie Coronavirus et en réponse au devoir national en ce moment exceptionnel, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) annonce sa mobilisation totale pour garantir l’alimentation de tous les citoyens en électricité et en eau potable ainsi que sa contribution au Fonds Spécial dédié à la gestion de la pandémie Coronavirus, créé sur Hautes Instructions Royales.

D’un montant total de 30 millions de dirhams, la contribution de l’ONEE comprend un mois de salaire pour le Directeur Général, 50% pour les directeurs et 10% pour le reste du personnel ainsi que la contribution du Conseil des Œuvres Sociales de l’Office pour un montant de 13 millions de dirhams.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation citoyenne et de l’élan de solidarité nationale pour contribuer à la lutte contre les effets de la pandémie sur notre pays.

L’ONEE, à travers toutes ses composantes, réitère son engagement permanent et continue à se mobiliser pour soutenir les mesures nationales mises en œuvre dans le contexte actuel.