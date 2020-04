Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale impulsé par le Roi Mohamed VI, le Groupe BEL, producteur de plusieurs marques dont La Vache Qui Rit, Kiri et Jibal, contribue à l’effort national de lutte contre le Covid-19.

Cette contribution se fera sous deux formes combinées, (1) un don de 5 millions de dirhams au Fonds Spécial de lutte contre le Covid-19, et (2) une donation de 2 millions de dirhams en produits du Groupe qui sera versée à différentes actions de solidarité.

Fidèle à sa mission d’offrir une alimentation saine et responsable au plus grand nombre, et fort de la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs, le Groupe BEL s’engage à assurer l’approvisionnement en continu du marché en produits fromagers et laitiers.

Par ailleurs, le Groupe BEL déploiera tous ses efforts afin de maintenir le niveau de collecte de lait auprès des éleveurs partenaires pour les accompagner durant cette période délicate. Enfin, parce que la santé et sécurité de ses collaborateurs, consommateurs et partenaires restent sa priorité, le Groupe BEL a renforcé les mesures d’hygiène, de prévention et de sécurité au travail sur l’ensemble de ses sites.