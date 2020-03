Le Groupe Crédit du Maroc s’inscrit pleinement dans l’élan national voulu et initié par le Roi Mohammed VI et consacre 85 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le Groupe se mobilise aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles du Royaume et soutenir les secteurs d’activité en difficulté et affirme ainsi son engagement en tant qu’opérateur économique responsable dans le cadre de cette crise inédite.

Depuis le début de cette pandémie, le Groupe Crédit du Maroc a mis en place une série de mesures de sécurité et d’hygiène dans le but de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires.

Les équipes du Groupe Crédit du Maroc, animées par des valeurs de solidarité, d’utilité, de responsabilité et de loyauté, restent mobilisées pour servir et accompagner les clients dans ces moments difficiles.