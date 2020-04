Masen a décider de contribuer au Fonds Spécial de Solidarité, créé sur instructions du Roi Mohammed VI, pour un montant de 20 millions de dirhams.

A cet effort national s’ajoute la contribution des collaborateurs de Masen qui ont également témoigné de leur engagement et solidarité en répondant à l’appel lancé par Masen par une contribution individuelle équivalente à un mois de salaire au Fonds Spécial de Solidarité.

Par ailleurs et dans le cadre de la responsabilité sociétale de Masen, le groupe a lancé une opération d’aide alimentaire avec la distribution de paniers solidaires au profit de plus de 500 familles des douars et communes limitrophes des complexes Noor Ouarzazate et Noor Midelt.