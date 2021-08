La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, que la saison 2021-2022 de la Botola Pro D1 “Inwi” débutera la deuxième semaine du mois de septembre.

La programmation du championnat national de football tiendra en compte la participation marocaine à la Coupe Arabe Qatar 2021 et la CAN Cameroun 2022, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet à l’issue de la réunion de son comité directeur.

La FRMF a reçu une demande du Moghreb Tétouan pour porter de 16 à 18 le nombre de clubs en lice en Botola Pro D1 “Inwi”, a précisé la même source, ajoutant qu’après un long débat, le comité directeur a constitué une commission pour élaborer une étude à ce sujet tout en tenant compte des aspects règlementaires, sportifs et financiers.

A cet égard, la commission soumettra sa conclusion sur l’étude de faisabilité au comité directeur de la FRMF lors de sa prochaine réunion prévue le 21 août.

Lors de cette réunion, le président de l’instance fédérale, Fouzi Lekjaa a rappelé la participation de la sélection nationale des joueurs locaux renforcée par des joueurs professionnels en Coupe Arabe Qatar prévue en décembre 2021, ainsi que de la sélection nationale A en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 2022 qui se tiendra au Cameroun, ajoutant que les Lions de l’Atlas disputeront deux matchs officiels face au Soudan le 3 septembre 2021 à Rabat et face à la Guinée quatre jours plus tard à Conakry, pour le compte des 1ère et 2ème journées des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Lekjaa a également fait savoir que la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions opposera le Raja Casablanca et le club saoudien de l’Ittihad Djeddah le samedi 21 août 2021 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, selon la même source.

La réunion du comité directeur a été l’occasion d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour, notamment les clubs marocains en lice en compétitions africaines et arabes, a précisé la même source, relevant qu’en référence à la correspondance adressée par la FRMF à la CAF ainsi que l’expertise d’un bureau d’études agréé pour déterminer le club qui accompagnera l’AS FAR en Coupe de Confédération de la CAF et suite à la non programmation de la finale de la Coupe du Trône nonobstant que la CAF avait fixé la date du 15 août 2021 comme date limite pour effectuer le tirage au sort des compétitions africaines, la CAF a donné la priorité au classement de la Botola Pro D1 “Inwi” pour désigner le 4ème clubs à engager en Coupe de Confédération.

Selon l’instance fédérale, les clubs qui représenteront le Maroc à la Ligue des Champions d’Afrique sont le Wydad Casablanca et le Raja Casablanca, tandis que l’AS FAR et la Renaissance Berkane prendront part à la Coupe de la Confédération africaine. Le Mouloudia Oujda participera, lui, à la Coupe Arabe des clubs.

Le deuxième club en lice en Coupe Arabe sera connu à l’issue de la réunion entre la FRMF et l’Union arabe de football (UAFA) prévue le 20 août, a noté la même source.