La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé avoir infligé de lourdes sanctions au club de l’Espérance sportive de Tunis (EST).

Dans un communiqué publié sur son site internet, la CAF a souligné que sa commission de discipline a infligé de sanctions au club tunisien, son entraîneur Mouine Chaabani, l’adjoint de l’entraîneur Medji Traoui, le capitaine de l’équipe Khalil Chaman et les supporters du club suite aux incidents survenus après le quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF (C1) face au Zamalek, disputé le 28 février au Caire.

Selon le document, il a été décidé, conformément aux articles 82, 83.1, 83.2, 129, 131 du code disciplinaire de la CAF, de suspendre Mouine Chaabani et Medji Traoui pour les quatre (4) prochains matchs et d’imposer au club des amendes respectives de 20 mille dollars et 50 mille dollars pour le comportement hostile des deux entraîneurs à l’égard de l’arbitre du match.

De même, il a été décidé de la suspension du capitaine de l’équipe, Khalil Chaman, pour les six (6) prochains matchs et de l’imposition d’une amende de 40 mille dollars pour son comportement hostile et ses agressions verbales contre l’arbitre du match.

La commission de discipline a suspendu également le joueur algérien Abderaouf Banguit pour les quatre (4) prochains matchs et imposé au club une amende de 20.000 dollars pour le comportement regrettable dudit joueur contre l’arbitre du match. Le club devra aussi payer une amende de 10 mille dollars pour l’usage des fumigènes par ses supporteurs.

La CAF a donné un délai de trois jours au club pour faire appel à sa décision et 60 jours pour s’acquitter des amendes.

Les joueurs de l’Espérance sportive de Tunis et ses entraîneurs ont violemment contesté le deuxième but du club égyptien du Zamalek et commencé à bousculer l’arbitre du match, le Marocain Redouane Jayed.

Le club égyptien du Zamalek a remporté le match sur le score de 3 buts à un. Le match retour aura lieu ce vendredi à Tunis