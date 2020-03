Le Conseil de gouvernement, tenu ce jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté un projet de décret n° 2.20.68, modifiant le décret 2.93.521 publié le 30 août 1993 portant application de la loi n° 15.89 relative à la réglementation de la profession d’expert-comptable et la création de l’Ordre des experts comptables.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abayba, a précisé, dans un communiqué lu au terme du Conseil, que ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, intervient dans le cadre de mise en oeuvre des instructions royales visant la consécration de la régionalisation avancée, en tant que véritable mécanisme pour la réalisation du développement et de la bonne gouvernance.

Ce projet, a-t-il ajouté, vise à modifier et compléter l’alinéa 5 du décret 2.93.521 pour la formation et l’élection des conseils régionaux auprès du conseil national de l’institution précitée et l’adaptation du nombre des conseils régionaux de l’Ordre des experts comptables avec celui des régions du Royaume fixé à 12, au lieu de 7 régions contenues actuellement dans le décret précité