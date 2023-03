Le Conseil de la FIFA s’est réuni en amont du 73ème Congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda, et a adopté plusieurs décisions clés, notamment concernant l’avenir des compétitions masculines et féminines, pour lesquelles les calendriers internationaux des matches respectifs ont été approuvés à l’unanimité à la suite d’un processus de consultation exhaustif.

D’après une communication officielle de la FIFA, le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030 sera structuré comme suit :

• Mars : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches

• Juin : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches (incluant des matches amicaux préparatoires aux compétitions finales, le cas échéant)

• Fin septembre / début octobre : une fenêtre de 16 jours, avec quatre matches (à compter de 2026 ; deux fenêtres de neuf jours et deux matches conservées en septembre et octobre 2025)

• Novembre : une fenêtre de neuf jours, avec deux matches Selon ce nouveau calendrier, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera disputée le dimanche 19 juillet 2026 et la période de mise à disposition obligatoire des joueurs débutera le 25 mai, au lendemain de la dernière date de match officiel pour les clubs (des dérogations peuvent être accordées jusqu’au 30 mai 2026 pour les finales des compétitions interclubs des confédérations, sous réserve de l’approbation de la FIFA).

Le nombre total cumulé de jours de repos, de mise à disposition et de compétition s’élève à 56 jours, un chiffre identique à celui des éditions 2010, 2014 et 2018 de la Coupe du Monde de la FIFA.

Le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030 sera publié dans les prochains jours, annonce la FIFA.

Calendrier international des matches pour le football féminin 2024-2025

S’agissant du football féminin, le calendrier international des matches 2024-2025 comportera six fenêtres internationales par an, est-il indiqué.

Certaines de ces fenêtres comporteront plusieurs types différents afin de permettre aux confédérations d’organiser leurs qualifications spécifiques, d’une part, et aux associations membres de disputer des matches amicaux, d’autre part.

Les dates du Tournoi Olympique de Football féminin ont été ajoutées au calendrier (25 juillet – 10 août 2024), de même que celles de la toute première Gold Cup féminine de la Concacaf(20 février – 10 mars 2024).

Le Conseil a également approuvé à l’unanimité la création d’un groupe de travail sur la santé des joueurs et joueuses afin de veiller à la bonne mise en œuvre des principes de protection du bien-être des footballeurs et footballeuses, tels que les périodes de repos obligatoires.

« La FIFA a adopté une approche véritablement mondiale concernant les discussions sur les calendriers internationaux des matches, tenant compte du point de vue de toutes les principales parties prenantes », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, cité par le communiqué officiel de l’organisation.

« Notre objectif fondamental est d’obtenir de la clarté sur ce sujet et de proposer des matches à enjeu tout en protégeant la santé des joueurs et joueuses, ainsi qu’en reconnaissant que de nombreuses régions ont besoin d’un plus grand nombre de matches de compétition », explique-t-il.