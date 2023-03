Le Conseil des ministres saoudien a approuvé, lors d’une session présidée mardi par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz, un mémorandum de coopération entre le royaume d’Arabie saoudite et le royaume du Maroc en matière de reconnaissance mutuelle des certificats halal pour les produits locaux.

Les deux pays avaient signé, le 3 octobre dernier à Rabat, ce mémorandum qui porte sur le développement de la coopération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats halal et des produits locaux.

Le Maroc était représenté par l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) et l’Arabie saoudite par l’Agence saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA). L’accord vise également à développer l’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’analyse des produits halal dans les laboratoires.

La signature de ce mémorandum intervient dans le cadre de la visite du ministre saoudien du Commerce, Majid Al-Qasabi, au Maroc, qui était accompagné d’une délégation saoudienne de haut niveau composée de représentants de 14 ministères et de 62 acteurs du secteur privé.