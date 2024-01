La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, figure cette année sur la liste Forbes 50 Over 50 pour le Moyen-Orient et l’Afrique (MENA).

Première femme à occuper ce poste au Maroc, Nadia Fettah est diplômée de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) en 1994. Elle a débuté sa carrière comme consultante chez Arthur Andersen, puis a occupé des postes de responsabilité chez AXA et CNIA Assurance.

Après avoir fondé en 2000 le groupe Maroc Invest Finances, une société de capital-investissement basée à Casablanca, elle rejoint en 2005 la société d’investissement privée Saham Group, pour en devenir présidente du conseil d’administration et directrice générale adjointe en 2017.

En 2021, elle a été nommée ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de l’Économie Sociale au Maroc, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste.

La physicienne nucléaire marocaine Rajaâ Cherkaoui El Moursli figure également dans cette liste, en reconnaissance de ses contributions scientifiques exceptionnelles.

Les recherches de la scientifique marocaine ont démontré l’existence du boson de Higgs, la particule à l’origine de la formation de la masse.

Le parcours d’El Moursli a commencé au début des années 1980, lorsqu’elle a bravé les normes sociétales imposées aux femmes marocaines. Elle a convaincu son père de lui permettre de poursuivre des études supérieures en France. De retour au Maroc en 1982 après avoir obtenu un doctorat en physique nucléaire de l’Université Joseph Fourier, El Moursli a pris les rênes du Laboratoire de Physique Nucléaire à Rabat.

Ses recherches couvrent les domaines de la physique nucléaire, de la physique médicale et de la physique des hautes énergies.

La liste « Forbes 50 Over 50 » est une initiative de Forbes qui met en lumière et célèbre des personnalités influentes du monde des affaires, de la politique, du divertissement, de la technologie et d’autres domaines, qui ont réussi et excelle après l’âge de 50 ans. Lancée en 2021, cette liste vise à reconnaître et à souligner les réalisations de personnes qui ont continué à faire une différence significative dans leurs domaines respectifs au cours de leur deuxième moitié de vie.