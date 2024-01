Partenaire officiel du football national, inwi déploie un dispositif spécial pour soutenir l’équipe nationale lors de la grande fête du football africain, offrant à ses clients une expérience unique.

Pour permettre aux supporters de vivre pleinement leur passion pour le football, inwi met en place deux « Fan Zones » dédiées à la diffusion en direct des matchs de l’équipe nationale, précise un communiqué de inwi, ajoutant que la première sera située au Complexe Al Amal à Casablanca, tandis que la seconde prendra vie dans la ville d’Amezmiz.

« Ces deux espaces accueilleront aussi différents jeux et animations pour rendre cette expérience plus divertissante et immersive », précise la même source.

Dans le même élan, inwi a lancé une nouvelle campagne réitérant son soutien à l’équipe nationale marocaine. À travers un film émouvant, inwi invite les Marocains à revivre les moments forts du football national, du premier sacre africain en 1976 jusqu’à 2022, année de la participation historique des Lions de l’Atlas à la Coupe Mondiale au Qatar.

Dans le même esprit, toute une série de spots inspirés de l’univers vibrant et coloré des tifos de football a été développée pour porter les offres généreuses de inwi et plonger les supporters dans la ferveur des tribunes.

Et d’ajouter que pour les supporters marocains en déplacement en Côte d’Ivoire pour suivre les matchs de l’équipe nationale, inwi leur propose une offre de roaming inédite avec 2Go d’internet à 100 DH seulement, afin qu’ils restent connectés avec leurs proches tout au long de leur séjour.

Et tout au long de cette coupe africaine, l’opérateur proposera à ses clients des offres placées sous le signe de la générosité.

A cet effet, inwi a lancé un tout nouveau forfait mobile généreux en internet, proposant 29Go et 2 heures d’appels vers les numéros nationaux, à 119 DH seulement. Aussi, les nouveaux clients souscrivant à l’offre fibre Max Débit de inwi bénéficieront d’un débit spécial de 50 Méga pendant 3 mois, puis 20 Méga à seulement 249 DH/mois.

Et pour une expérience internet plus intense, inwi lance également une promotion exclusive sur son offre de recharge Etoile 3. Les clients bénéficieront ainsi de 6 Go d’internet au lieu de 3 GO pour chaque recharge internet *3 d’un montant de 30 dirhams. À travers des offres et des services empreints de générosité, inwi répond aux attentes des supporters en apportant son soutien total à l’équipe nationale lors de cette compétition africaine.