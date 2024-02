Pour son numéro de février-mars 2024, le magazine Forbes Africa met à l’honneur le Maroc. Les réalisations économiques du Royaume, ainsi que son rôle clé de hub continental sont mis en avant.

Le spécial Forbes Africa, réalisé en collaboration avec le cabinet de consulting en communication et marketing Penresa, fait l’éloge du Maroc en tant que l’une des principales économies africaines, soulignant les différentes opportunités d’investissement qu’offre le pays dans des écosystèmes industriels de pointe, tels que le tourisme, les services des technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que l’énergie verte.

Plusieurs personnalités ont d’ailleurs pris part à la réalisation de ce numéro, à l’image des ministres Fatim-Zahra Ammor (Tourisme), Leila Benali (Transition énergétique et développement durable), Ryad Mezzour (Industrie et commerce) et Mohcine Jazouli (Investissement, convérgence et évaluation des politiques publiques).

Bénéficiant d’une stabilité politique, d’une économie robuste et d’une position géographique stratégique, le Maroc s’est imposé comme une passerelle compétitive et un partenaire de confiance pour ceux qui cherchent à libérer le vaste potentiel du continent africain, fait-on savoir.

L’engagement constant du royaume envers des politiques complètes de soutien aux investisseurs l’a propulsé au premier plan de la scène mondiale, lui valant la reconnaissance en tant que destination privilégiée pour les investissements directs étrangers (IDE), indique-t-on.

Et de préciser que l’attrait du pays réside non seulement dans son paysage d’investissement diversifié, mais aussi dans son statut en tant que destination d’investissement de premier ordre. Avec une approche proactive du développement économique et un environnement commercial accueillant, le Maroc sert de modèle exemplaire pour les nations cherchant à attirer des capitaux étrangers et à favoriser une croissance durable, souligne Forbes Africa.