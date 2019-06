Le Conseil de gouvernement a examiné le projet de décret modifiant le décret publié le 6 mars 2018 et fixant les modalités d’application du Statut particulier des personnels des Forces auxiliaires. Présenté par le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, ce projet de décret stipule, dans son article 1er, la modification du tableau n°2 annexé au décret n°2.17.826, à travers la fixation des montants mensuels, en dirham, pour chaque grade des personnels des Forces auxiliaires, des indemnités de risque et de charges et des primes d’encadrement.