Ford et Ford Fund ont annoncé leur soutien au programme d’inclusion socioéconomique par le sport en faveur des jeunes filles mineurs détenues, mis en place par Tibu Africa et en partenariat avec la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).

« Afin de contribuer au renforcement de la cohésion sociale des jeunes filles mineurs détenues dans les centres de correction et de réinsertion, Ford Fund subventionne le programme mis en place par Tibu Africa aux côtés de la DGAPR – Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion afin d’offrir à ces jeunes détenues, un programme de réinsertion axé sur le développement des compétences techniques, linguistiques, comportementales et entrepreneuriales par le biais du sport, le but étant de les aider à restaurer leur confiance et leur estime de soi de manière à modifier la perception de leur avenir et du monde extérieur, et les accompagner à mieux se projeter », indique un communiqué de Ford.

Cette formation, qui se veut accessible et inclusive pour les détenus mineurs passionnés par le sport, quels que soient leurs besoins éducatifs et leurs compétences, s’inscrit dans le cadre des programmes d’inclusion par le sport initié par l’ONG Tibu Africa avec le soutien de Ford Fund.

Le programme pilote cible plus de 50 jeunes filles sélectionnées sous la base d’un certain nombre de critères élaborés par Tibu Africa et la DGAPR, pour un accompagnement de 9 mois de formation axé sur la formation sur les métiers du sport, l’apprentissage des langues étrangères, la formation sur les nouvelles technologies et les STEM, l’organisation des boot camps hebdomadaires et mensuels sur les techniques de l’employabilité, de l’estime de soi et le développement personnel, l’entrepreneuriat social sportif, le marketing digital et l’éducation financière, ainsi que l’accompagnement et le suivi individuel.

« Chez Ford on croit fermement en le pouvoir du sport pour apporter un changement systémique aux communautés en crise. Notre partenariat avec Tibu Africa est justement, un parfait exemple de collaboration dans le domaine. Le sport est un vrai levier d’intégration sociale, c’est aussi un véhicule incontestable de sociabilité et de développement, puisqu’il prône la non-discrimination, le fair-play et le sens de l’engagement », a déclaré Achraf El Boustani, Directeur General de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne, cité dans le communiqué.

« Nous sommes fiers d’apporter nos solutions à fort impact social par le sport au profit des jeunes détenus mineurs », a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa. Il ajoute également: « Le programme d’inclusion socioéconomique des jeunes détenus mineurs par le sport avec le soutien de Ford et Ford Fund et avec l’appui de la DGAPR va permettre aux jeunes de développer des compétences nécessaires pour une meilleure réinsertion dans la vie active. Nous allons continuer à mobiliser l’ensemble des acteurs de l’écosystème afin qu’on puisse tous ensemble créer un premier envol pour ces jeunes ».

De même, grâce à l’expertise et l’expérience de l’ONG Tibu Africa en la matière, certains membres du personnel de la DGAPR, bénéficieront de la formation des formateurs qui leur permettra de s’enrichir personnellement et professionnellement et de pouvoir accompagner le développement du programme.