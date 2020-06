La crise sanitaire que vit le monde actuellement a suscité beaucoup de questionnements et d’inquiétudes. Elle a poussé les entreprises à s’adapter, à se réinventer et à faire preuve d’agilité. Dans ce contexte exceptionnel et inédit, Crédit du Maroc a pu s’adapter rapidement afin de garder le lien avec tous ses collaborateurs pour continuer à les mobiliser et les fédérer.

C’est dans ce cadre que l’Université Crédit du Maroc a lancé un programme de digital learning, depuis le 22 avril dernier, destiné aux collaborateurs et ayant pour objectif l’accompagnement, le soutien et l’assistance des équipes pendant cette période. « Plus que jamais, les collaborateurs du Crédit du Maroc peuvent compter sur l’attention et l’accompagnement de notre banque. Notre action est cohérente avec nos valeurs et s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre projet humain et notre raison d’être. » affirme Moncef El Harim, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines.

Ce dispositif, alliant classes virtuelles, webinaires, séries de capsules pédagogiques et ateliers santé et bien-être, a eu beaucoup de succès auprès des équipes avec plus de 500 collaborateurs inscrits et 38 sessions réalisées.

Ce programme digital learning se décline comme suit :

1- Des classes virtuelles pour accompagner la continuité de l’activité :

 « Préparer, animer et suivre des réunions virtuelles qui créent l’engagement des équipes » ;

 « Gérer son stress et organiser son travail » ;

 « Créer et motiver les équipes virtuelles ».

2- Des Webinaires programmés tout au long de la période de confinement, sur la thématique « Gestion des situations difficiles dans le contexte actuel » avec un psychologue du travail. Durant ces webinaires, les collaborateurs du Crédit du Maroc ont eu l’occasion de partager leurs craintes et leurs attentes et bénéficier ainsi de réponses et de conseils d’experts qui les ont aidés à mieux gérer cette situation et à appréhender le futur de manière sereine.