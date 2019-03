La Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), a présidé, ce vendredi à l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme.

Et à cette occasion, la Princesse a procédé au lancement d’une nouvelle génération de Centres de Formation tri-disciplinaire (Formation, production, commercialisation), un projet qui vise à développer des programmes et activités en relation avec la formation, ainsi que la création de nouvelles filières et programmes pédagogiques innovants et en phase avec les besoins du marché du travail afin de motiver les femmes, les filles et les jeunes en situation de vulnérabilité, âgés entre 15 et 30 ans.

La mise en œuvre de ce projet se fera à travers 63 associations régionales qui adhéreront progressivement au projet par le biais des centres de formation de l’Union dont le nombre dépasse les 59 Centres.

