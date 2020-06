La formation à distance (FAD), lancée depuis le début du confinement pour cause de coronavirus, est un pari gagné pour l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a affirmé le directeur régional de l’Office dans les provinces du Sud, Sami Solh Tayeb.

Le challenge était de développer des compétences basées sur le mode Learning by Doing (apprentissage par la pratique) pour réussir cette expérience, a-t-il expliqué, notant toutefois que la FAD “ne remplacera pas l’aspect pratique des filières de formation qui seront toujours dispensés en présentiel”.

“Dans les provinces du Sud, nous avons enregistré plus de 16.821 séances, ce qui a généré plus de 41.905 heures avec un taux de présence qui dépasse les 80%”, a-t-il précisé.

Il a ajouté que plus de 3.200 supports pédagogiques (documents, vidéos, logiciels, etc) ont été sélectionnés et mis à la disposition des stagiaires via les différents canaux électroniques et plateformes de partage.