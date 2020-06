Oxford Business Group (OBG) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé, récemment, un mémorandum d’entente en vue de la production du tout premier rapport consacré à l’impact de la pandémie de Covid-19 et à la stratégie de relance du pays.

Le rapport, intitulé Covid-19 Response Report (CRR) présente la réponse du Maroc à la crise du coronavirus dans un format synthétique et valorise les données essentielles ainsi que les infographies relatives au paysage socio-économique, indique un communiqué de l’OBG.

Le rapport CRR consacré au Maroc propose d’abord une vue d’ensemble de la situation macroéconomique et politique avant la crise du Covid-19, ajoute la même source, notant qu’il dresse ensuite un bilan comparatif de la propagation du virus au Maroc avec d’autres pays et expose la stratégie de réponse immédiate adoptée par le royaume, notamment à la crise sanitaire, avec une réactivité souvent présentée comme exemplaire sur la question des masques et le recours à des solutions numériques innovantes, comme le partage d’information.

Le document présente en outre, une évaluation économique de l’épidémie et une estimation de l’impact à moyen terme sur des secteurs clés tels que le tourisme et l’industrie pour le deuxième trimestre de l’année 2020. Il analyse également les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement en réponse à la crise et les mécanismes d’aide et de relance mis en place provisoirement, tels que la création d’un fonds spécial doté de 10 milliards de dirhams (MMDH), la suspension du paiement des charges sociales ou encore la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises.

Il détaille enfin les mesures prises afin d’amorcer la reprise à court et moyen termes, ainsi qu’une analyse des secteurs autour desquels devrait s’axer la relance économique, sans oublier le rôle clé des institutions telles que l’AMDIE dans l’accompagnement des investisseurs et des entreprises marocaines. Il présente aussi des projets concrets menés par des opérateurs privés ou en cours d’élaboration.

“Le Maroc a fait preuve d’une réactivité exemplaire face à la crise du Covid-19. Le pays s’est illustré dans cette crise par une grande capacité d’adaptation, mobilisant par exemple son industrie textile pour la fabrication de masques et autres équipements médicaux, mais également par le dynamisme de secteurs technologiques de pointe et par un recours accru à des approches numériques innovantes, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la communauté internationale”, a souligné, Hicham Boudraa, Directeur Général de l’AMDIE, cité par le communiqué.

Et d’ajouter que “le Maroc s’inscrit aujourd’hui définitivement dans une dynamique de relance économique”, faisant observer que “la crise a aussi révélé de belles opportunités et de nouvelles perspectives pour l’économie nationale que les opérateurs nationaux et internationaux sauront très certainement saisir et développer avec beaucoup d’agilité”.

“L’AMDIE s’engage d’ores et déjà à accompagner l’ensemble des opérateurs nationaux et internationaux dans cette nouvelle dynamique”, fait-il remarquer.

Pour sa part Souhir Mzali, Directrice Éditoriale Afrique d’OBG a indiqué “s’il est évident que le Covid-19 aura un impact sur l’économie marocaine sur le court terme, le pays dispose de nombreux atouts pour rebondir rapidement et l’accélération de la transformation digitale observée ces derniers mois pourrait profiter à l’économie sur le plus long terme”.

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus de trente pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. La firme produit de l’information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, afin d’aiguiller les décisions commerciales et d’investissement.