L’attractivité de la voie de formation professionnelle a connu une hausse considérable cette année, atteignant un taux de demande au niveau national de l’ordre de 435 %. Le chiffre a été annoncé jeudi par la Directrice générale de l’Office de formation professionnelle et de promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion du début de l’année de formation 2023-2024.

Cette progression, a souligné Tricha, concerne l’ensemble des branches et niveaux de formation, ajoutant que ce taux de demandes équivaut à 4 demandes pour 1 place pédagogique et 7 demandes pour une place en ce qui concerne le niveau technicien spécialisé.

La responsable a relevé, dans ce sens, que les plus fortes demandes ont été enregistrées pour les nouveaux établissements du secteur de la santé, atteignant jusqu’à 130 candidatures pour une place pédagogique, tandis que dans d’autres instituts spécialisés dans les métiers du digital et de l’Intelligence artificielle, hôtellerie-tourisme et gestion commerce, les candidatures ont atteint 70 pour une place pédagogique.

Capacité

A ce rythme, quid de la capacité d’accueil ? Pour cette année scolaire 2023-2024, la DG de l’OFPPT a indiqué que les établissements de formation professionnelle relevant de l’OFPPT ont démarré l’opération d’accueil des jeunes stagiaires au titre de l’année 2023-2024. Dans ce cadre, la capacité d’accueil globale de l’OFPPT atteint 410.000 places pédagogiques, dont 262.000 places pédagogiques réservées aux stagiaires en 1ère année.

Cela étant, tant la capacité que l’offre de formation sont appelés à se développer. Loubna Tricha annonce d’ailleurs que cette année de formation sera marquée par le renforcement du dispositif de formation avec l’ouverture de 13 nouveaux établissements dans six régions et couvrant différents secteurs. Concernant l’offre de formation, la directrice de l’OFPPT a noté qu’elle correspond aux besoins des entreprises, précisant que 74% des filières proposées correspondent à des filières nouvellement créées ou restructurées, qui bénéficieront à 68% des apprenants.