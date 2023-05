La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor a affirmé, lundi à Rabat, que 2.200 projets sont en cours d’examen par la commission de financement, alors que 8.600 porteurs de projets ont été inscrits à la formation à distance via la plateforme « Forsa Academy », dont 4.600 bénéficiaires de l’accompagnement des incubateurs.

En réponse à une question sur le bilan du programme « Forsa » lors de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, Ammor a assuré que la deuxième édition suscite un fort engouement, précisant que 134 candidats ont été inscrits sur « forsa.ma » en seulement trois semaines après le lancement de cette plateforme. Et d’ajouter que 15.000 porteurs de projet ont rencontré les commissions de sélection au niveau de toutes les régions, avec 12.000 projets sélectionnés pour bénéficier de la formation à distance et de l’accompagnement des incubateurs, avant de présenter leurs dossiers aux commissions de financement.

Parallèlement, Ammor a fait savoir qu’à l’instar de l’année 2022, « Forsa 2023 » financera 10.000 porteurs de projets, soulignant le bilan positif de la première édition de ce programme, lequel a été le fruit des efforts des équipes et des moyens de travail modernes et inédits utilisés, en plus de la plateforme de formation à distance qui a permis aux porteurs de projets d’acquérir les premières connaissances et le suivi de terrain et continu dudit programme.

Dans ce sens, elle a rappelé que le bilan de la 1ère édition du programme a atteint 73.000 dossiers complets et les bénéficiaires du financement ont dépassé les 10.000 fixés initialement, ce qui n’était pas un objectif facile à atteindre, notamment en une courte durée.

Aussi, la ministre a indiqué que 50% des projets financés ont permis à leurs porteurs de passer aux activités de l’économie formelle, contribuant à la création de postes d’emplois permanents et à l’effort gouvernemental en matière de promotion du secteur formel.

Côté formation, Ammor a précisé que 23.000 personnes ont bénéficié de la plateforme « forsa academy », dont 98% ont fait part de leur satisfaction de ladite formation, ajoutant qu’à propos de la répartition des projets selon l’âge, 65% des bénéficiaires relèvent de la catégorie des jeunes dont l’âge varie entre 18 et 35 ans, ce qui est considéré, selon la ministre, comme « un indicateur d’esprit d’innovation et d’entreprenariat chez les jeunes, et d’une forte volonté d’accéder au marché d’emploi, et de la détermination de contribuer au développement que connait le Maroc ».

S’agissant des femmes, la ministre a relevé qu’elles représentent 20% des personnes ayant soumis les demandes et ayant bénéficié du programme, notant que ça reflète la grande détermination des femmes de faire face aux difficultés rencontrées pour réussir leurs projets.