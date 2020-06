Isosell et Accolade, toutes deux sociétés de Ténor Group, ont réceptionné les appels durant l’émission Sidaction 2020, ce jeudi 25 juin. Cet évènement a lieu chaque année en partenariat avec France Télévision, le groupe TF1 et Canal Plus.

Durant cette soirée, les auditeurs ont pu faire des promesses de dons par téléphone ce qui a permis au Sidaction de récolter 1.5 millions d’euros de promesses de dons. Isosell et Accolade sont les seuls prestataires marocains à avoir été retenus pour accompagner le Sidaction durant cette soirée et ont enregistré les plus hauts montants de dons moyens des 3 centres participants.