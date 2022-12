L’acteur global de l’outsourcing Intelcia renouvelle son partenariat avec l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) pour l’édition 2022 de la campagne Sidaction, qui se tient du 1er au 31 décembre.

Organisée tous les deux ans depuis 2005, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 9ème édition de cette campagne de sensibilisation et de collecte de dons se déroulera sur l’ensemble du territoire national sous le slogan « Le SIDA est toujours là… Faisons un don ! », indique l’entreprise dans un communiqué.

« Cette campagne de sensibilisation et de collecte de fonds est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires et personnalités ainsi qu’à l’engagement de centaines de bénévoles dans toutes les régions du Maroc », avance le Professeur Mehdi Karkouri, Président de l’ALCS, cité dans le communiqué.

Partenaire historique de l’ALCS, Intelcia accompagne l’association depuis 2008 dans ses différentes actions, à travers la mise à disposition de conseillers pour recevoir les appels de promesses de dons, notamment lors des soirées du Sidaction Maroc sur 2M.

Le communiqué fait état de 40 collaborateurs bénévoles du site Intelcia Mohammed V de Casablanca, qui se mobiliseront durant tout le mois de décembre pour recueillir ces promesses de dons.

Ces 40 bénévoles sont sensibilisés à la cause et formés pour récolter les promesses des donateurs. Et pour la première fois depuis le lancement de Sidaction Maroc, un numéro court a été mis en place : 9494, accessible au prix d’un appel local, à partir de tous les opérateurs télécom.

Les dons promis durant ce mois sont vitaux pour l’ALCS tant dans sa mission de sensibilisation, que dans l’accompagnement des personnes atteintes du virus ou encore dans ses campagnes de dépistage.

Ainsi, 51% des fonds couvrent la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et 49% des fonds sont consacrés aux programmes de prévention. Mais face aux chiffres de ces dernières années, l’association alerte, à juste titre, sur les conséquences inquiétantes de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la riposte au VIH au Maroc ainsi que sur le recul drastique des financements de la lutte contre le virus.

« Nous avons, plus que jamais, besoin d’accompagnement de soutien et de dons, notamment en raison de la conjoncture mondiale et régionale en termes sanitaire mais aussi économique. Ces deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes », a affirmé le président de l’ALCS, ajoutant que, tout en accentuant les inégalités socio-économiques qui font le lit du VIH, la crise sanitaire liée à la Covid19 a occulté l’épidémie du VIH, pourtant responsable du décès de 40,1 millions de personnes dans le monde depuis son apparition.

« Dans ce contexte difficile, notre riposte a été fortement perturbée, comme en témoigne le recul, dans notre pays, du nombre de tests de dépistage et celui des actions de prévention entre 2019 et 2021. Une chose est sûre : les années à venir seront elles aussi difficiles, tant la crise économique et sanitaire résultant de la pandémie de Covid19- et la baisse des financements internationaux qui l’accompagne menacent notre riposte », conclut-il.

En effet, les données 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale font état d’une baisse sensible du nombre de tests de dépistage du VIH réalisées au Maroc ces trois dernières années. Un recul de près de 30% notamment lié à la pandémie de Covid 19, et qui explique qu’en 2021 au Maroc, environ 1 personne sur 6 vivants avec le VIH ignore encore sa séropositivité, révèle le communiqué.

Pour sa part, Nadia Ben Bahtane, Chief Brand & Engagement Officer à Intelcia, a déclaré que « nous sommes particulièrement fiers au sein d’Intelcia, de la nature et de la longévité de ce partenariat, puisqu’il s’agit de la 7ème édition du Sidaction Maroc que nous accompagnons. Aussi, au regard des récents chiffres publiés par l’ALSC, nous sommes davantage conscients de l’importance du soutien que les bénévoles et les partenaires peuvent apporter aux actions de l’Association ».

« Aujourd’hui, il est crucial, voire vital de poursuivre notre engagement dans la lutte contre le VIH. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage aux bénévoles qui se mobilisent durant ce mois de décembre, ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui œuvrent tout au long de l’année dans cette lutte », ajoute-t-elle.

À travers la 9ème édition du Sidaction Maroc, l’ALCS ambitionne de lever les fonds qui lui permettront de pérenniser ses actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, avec un don de 250 dirhams, une personne séropositive pourra bénéficier d’un examen de laboratoire; 300 dirhams permettront d’accorder une aide alimentaire à des personnes en situation de précarité; 700 dirhams permettront de financer une action de prévention avec un stand; 1.700 dirhams une action de prévention et de dépistage dans une ville. Enfin 3500 dirhams de dons, peuvent financer une action de prévention et de dépistage dans une région éloignée des centres urbains.

Parallèlement à la campagne d’appel à dons, des ateliers de sensibilisation à la prévention contre le VIH seront organisés dans les établissements scolaires publics et privés.

Enfin, la campagne nationale de dépistage lancée en novembre 2022 par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et à laquelle prend part pleinement l’ALCS se poursuivra jusqu’au 31 décembre de cette année. MAPB000000