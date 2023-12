Salma El Moumni, jeune écrivaine de 24 ans, a remporté le Prix Roman des étudiants France Culture 2024 pour son premier roman, « Adieu Tanger ». Le roman a captivé le jury, composé de 1500 étudiants issus de diverses disciplines académiques à travers la France.

Plongeant dans des thèmes profonds tels que l’impact corrosif du regard masculin, l’intimité, la liberté et l’exil, « Adieu Tanger » s’est révélé être une exploration puissante de l’expérience humaine.

Salma El Moumni a exprimé sa gratitude envers les étudiants dont la résonance avec la protagoniste, Alia, a résonné de Montpellier à Lille et de Rennes à Strasbourg. Son parcours littéraire l’a amenée à traverser des universités, à échanger avec des étudiants et à partager le récit, aboutissant à une réception remarquable pour son œuvre inaugurale.

La cérémonie de remise des prix, tenue à la Maison de la Radio et de la Musique, a été marquée par un moment poignant alors qu’elle recevait l’hommage d’Emelie de Jong, directrice de France Culture, et de jurés étudiants, en présence estimée de Kaouther Adimi, lauréate de 2022.

Le Prix Roman des étudiants France Culture, soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Centre National du Livre, souligne la montée météorique de Salma El Moumni dans le domaine littéraire. Son succès témoigne de la puissance de la narration qui résonne avec des publics divers, transcendant les frontières géographiques et les disciplines académiques. L’avenir réserve sans aucun doute des promesses pour cette jeune auteure, dont l’exploration de thèmes profonds a laissé une empreinte indélébile sur le paysage littéraire.