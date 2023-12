De passage à Madrid pour présenter son dernier livre « Le Temps des combats », l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, était l’invité mardi de l’émission « Espejo publico » sur la troisième chaîne espagnole antena3.

Interrogé par la journaliste sur la question du Sahara marocain, l’ex-locataire de l’Élysée a été on ne peut plus clair.

« Ecoutez, vous ne trouvez pas qu’il y a assez de problèmes dans le sud Sahara? Faut-il une république sahraouie? Je suis pour la marocanité du Sahara occidental et je pense que les autorités espagnoles ont bien fait de reconnaître cela », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: « Quand on voit comment le roi Mohammed VI a géré le Maroc, a tenu les islamistes les plus extrémistes, les a contenus, on peut lui faire confiance. Le Sahara occidental est marocain ».

Pour rappel, Nicolas Sarkozy est attendu ce 13 décembre à Rabat pour présenter son dernier ouvrage « Le Temps des combats », avant de se rendre à Marrakech le lendemain.