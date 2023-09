La cote de popularité du président français, Emmanuel Macron, s’est affaissée encore d’un point, avec seulement 31% d’opinion positive, selon un récent sondage de l’institut BVA.

Sa première ministre, Élisabeth Borne, voit aussi sa popularité chuter (- 5 points), pour atteindre seulement 28% de bonnes opinions, selon ce sondage relayé par la presse de l’hexagone.

« Sur fond de crise inflationniste », la cheffe du gouvernement retrouve son faible niveau du printemps en pleine crise des retraites, précise la même source.

Le président de la république, s’il résiste mieux, « peine toutefois à retrouver un nouveau souffle », fait observer le sondage.

Réalisée les 20 et 21 septembre 2023, cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus.