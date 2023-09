Le Comité de direction de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi (OFPPT), constitué par l’État, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et les représentants des salariés, a décidé de contribuer avec 500 millions de dirhams au Fonds dédié à la gestion des impacts du récent séisme ayant frappé le Maroc.

Suite au séisme dévastateur qu’a connu la région d’Al Haouz, le 8 septembre, ayant entraîné de lourdes pertes humaines et matérielles dans les régions sinistrées, et conformément aux hautes directives royales, le Comité de gestion de l’OFPPT a décidé, lors d’une session extraordinaire, présidée par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), et à l’initiative de ses trois composantes, à savoir l’Etat, la Confédération générale des entreprises du Maroc et les représentants des salariés, de contribuer avec 500 millions de dirhams du reliquat des fonds inscrits au compte principal des Contrats spéciaux de formation au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc.

Cette contribution « vient confirmer l’adhésion des entreprises et des représentants des salariés, aux côtés de l’Etat, à l’effort national de solidarité, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, en particulier celle relative à la création du Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre, afin de soutenir les dépenses liées au programme d’urgence, et d’apporter un appui à la reconstruction et à la réhabilitation générale des zones sinistrées et aux dépenses liées à la prise en charge des personnes en situation difficile, évoquant, ainsi les valeurs de solidarité inscrites dans la Constitution du Royaume selon lesquelles chacun doit supporter, de manière solidaire, les coûts et charges résultant des divers fléaux et catastrophes », indique un communiqué du ministère de tutelle.