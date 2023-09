Akdital Holding, opérateur marocain de santé privé, vise l’international. Le groupe réfléchit désormais à son internationalisation, sans cacher ses ambitions locales pour autant.

Si le projet ne sera effectif qu’à partir de fin 2025, voire début 2026, certains marchés sont d’ores et déjà dans le viseur du groupe. Il s’agit en l’occurrence des Émirats arabes unis, du Sénégal ou encore de la Côte d’Ivoire.

« Nous avons entamé la préparation méticuleuse de notre stratégie de croissance à l’international, avec pour objectif initial de cibler les marchés émiratis, sénégalais et ivoiriens, prévu pour l’horizon 2026 », nous a déclaré le président du groupe, Rachid Talib.

Et l’ambition d’Akdital ne s’arrête pas là. Le groupe de santé ambitionne d’assurer une présence internationale à travers pas moins de 200 centres internationaux d’ici 2030.

Quant au modèle économique envisagé, il fait actuellement l’objet d’une étude approfondie de la part du top management de l’entreprise.

Pour ce qui est du financement, diverses options sont envisagées, notamment des levées de fonds sur les marchés boursiers, des investissements en fonds propres, ainsi que le soutien financier des banques partenaires du groupe.

Le résultat net du groupe en progression de 163%

Par ailleurs, le résultat net consolidé du groupe Akdital s’est élevé à 75 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2023, en progression de 163% par rapport au S1-2022.

Le chiffre d’affaires (CA) de groupe a, quant à lui, atteint 828 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2023, en hausse de 84% comparativement à la même période un an auparavant, indique un communiqué d’Akdital, dont le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 septembre 2023, sous la présidence de Rochdi Talib, pour examiner l’activité et les résultats de la société et arrêter les comptes au 30 juin 2023.

La croissance du CA découle de la remarquable performance des entités historiques qui continuent de renforcer leur position sur le marché, soutenue par le succès des établissements ouverts en 2022 et 2023, explique la même source.

Pour ce qui est de l’EBITDA, il a grimpé de 104% à 214 MDH. Cette performance provient de la forte hausse du CA, conjuguée aux efforts constants en matière d’excellence opérationnelle.

Poursuite du plan de développement

En outre, le groupe Akdital, qui confirme son engagement à offrir des soins de qualité à un plus grand nombre de patients et conformément à son plan de développement, a élargi son réseau d’établissements de santé durant le 1er semestre 2023, avec l’inauguration de 4 nouveaux établissements (la Clinique Internationale de Mohammédia, la Clinique de Bien-être de Bouskoura, l’Hôpital International de Fès et le Centre International d’Oncologie de Fès).

Ces ouvertures portent la capacité litière totale du groupe à 2.192 lits.

Perspectives

Côté perspectives, Akdital, conformément à sa stratégie de développement, prévoit de consolider sa présence au Maroc en ouvrant une quinzaine de nouveaux établissements, disposant de 1.430 lits et employant plus de 2.900 collaborateurs à l’horizon 2025.

Ces établissements permettront d’élargir la portée géographique du groupe à travers 12 nouvelles villes, assurant ainsi un accès plus large aux services de santé de haute qualité.