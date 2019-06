Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action inscrit dans la convention de partenariat pour la promotion du fret aérien 2016-2020, Royal Air Maroc Cargo (RAM Cargo) et PORTNET S.A., le Guichet Unique National du Commerce Extérieur, ont signé une convention de partenariat visant la mise en place d’un cadre général de collaboration entre les deux parties pour la simplification et l’amélioration des procédures au niveau de l’ensemble des aéroports du Royaume. Cette convention a notamment pour objet la mise en place des échanges de données informatisées entre les parties.

Fidèles à leur démarches d’innovation continue et d’amélioration constante des services offerts aux clients, les deux parties ont pour objectif également, à travers cette convention de renforcer et d’accélérer les efforts de la communauté aéroportuaire pour la promotion et le développement du fret aérien. Ainsi les parties contribueront au renforcement de la sécurité des échanges de données informatisées ainsi qu’à la dématérialisation totale, via PortNet, de l’ensemble des processus liés à la logistique du commerce à l’international par voie aérienne.

En adoptant une démarche de collaboration inclusive avec l’ensemble des acteurs de la communauté aéroportuaire, les deux organismes unissent leurs efforts dans le cadre de ce partenariat, pour la généralisation des services du guichet unique au fret aérien via la mise en place de la plateforme ‘‘E-freight’’. Cette plateforme contribuera à la complétude et l’intégration de bout en bout, via PortNet, de la chaine logistique et du commerce extérieur permettant ainsi d’améliorer la compétitivité des opérateurs économiques aussi bien à l’import qu’à l’export avec pour objectif d’atteindre du zéro papier dans les processus y afférant.