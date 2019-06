V.I.P a tenu toutes ses promesses. La série événement du Ramadan produite par inwi a totalisé 34 millions de vues pendant le mois sacré, avec la moitié des épisodes qui se sont placés en tête des tendances Youtube au Maroc.

Un véritable plébiscite populaire qui installe les productions audiovisuelles inwi comme des incontournables du Ramadan au Maroc.

Diffusée durant Ramadan sur internet ainsi que sur 2M, V.I.P raconte le quotidien, trépident et inédit, d’une agence de gestion d’artistes à Casablanca et dévoile la face cachée du monde de la célébrité à l’ère des réseaux sociaux, du diktat du buzz et de la course aux «Like».

Un concept innovant et inédit, à mi-chemin entre la fiction et la téléréalité qui a permis à plusieurs stars nationales, et c’est une première, de prendre part à la série en jouant leurs propres rôles. Il s’agit de Sara Smiri, Ihab Bergigue, Kazem Chamas, Maria Nadim, Sahar Seddiki, Badr Soultan, Rajae Belmir, Leila Haddioui, Ahlame Zaimi, Asmae Amrani Hassani, Fatima Zahra Ibrahimi, Issam Balalioui, Safaa Rais, Hanaa Rais, Said Bey, Saadia Azgoun, Hamza Benabdelkrim El Filali, Khaoula Benamrane, Safae Hbirkou, Zakaria Bennaji.

Dans le rôle des agents d’artistes, des stars de la scène artistique et cinématographique marocaine se sont donnés la réplique. Les Marocains ont ainsi été extrêmement sensibles aux intrigues et au quotidien fort en rebondissements d’Omar Lotfi, de Fatima ezzahra El Jaouhari, d’Ayoub Layoussoufi, de Kawtar Tissia et d’Ezzoubair Hilal.

V.I.P est la 5ème série produite par inwi depuis 2012. Elle rejoint ainsi Switchers, #Code, Sa3a et Rezo sur le podium des contenus audiovisuels les plus regardés sur Internet par les Marocains. Au total, les séries produites par inwi totalisent en effet plus de 130 millions de vues.

«Les productions inwi ont pour objectif d’accompagner le développement des créateurs et producteurs marocains pour réaliser des contenus alternatifs modernes et adaptés aux exigences des téléspectateurs», explique Brahim Amdouy, Manager Contenus chez inwi.