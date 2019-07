Une convention de partenariat a été signée, à Rabat, entre le ministère de la Culture et de la communication et la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) afin d’élaborer une vision pour la promotion du rayonnement culturel du Royaume à l’échelle nationale et internationale.

Ce partenariat vise à favoriser une coopération accrue entre le ministère et la FICC en vue de mettre en place des approches propres à stimuler le rayonnement du Maroc par le biais d’actions centrées sur la valorisation et le développement de son capital culturel matériel et immatériel.

Signée par le ministre de la Culture Mohamed Laaraj et la présidente de la fédération Neila Tazi, la convention permettra aux deux parties d’agir pour la mobilisation et l’intégration effective de tous les acteurs culturels des différentes régions du Royaume, avec un accent particulier sur la formation des jeunes dans les métiers culturels et artistiques.

Elle porte aussi sur l’organisation prochaines des premières assises nationales sur les industries culturelles et le développement de la création, ainsi que sur les mécanismes d’établissement d’un partenariat solide et durable entre les secteurs public et privé.