Le Gabon et l’Etat des Emirats arabes unis (EEAU) viennent de signer, à Abou Dhabi, une série d’accords économiques et diplomatiques pour renforcer la coopération entre les deux pays.

Signés par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Abdu Razzaq Guy Kambongo et son homologue émirati SA Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, les accords couvrent nombre de domaines et visent à éviter la double imposition, prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et promouvoir et protéger de manière réciproque les investissements entre les deux Etats, rapporte la presse locale.

Au volet diplomatique, les mémorandums d’entente signés par les deux chefs de diplomatie portent sur les consultations politiques et la création d’un comité conjoint de coopération entre les deux gouvernements, précise la même source.

Les accords ont été conclus en marge des travaux de la 46ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue la semaine dernière à Abu Dhabi.

IA