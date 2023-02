Le travail se poursuit pour mettre en place un nouveau modèle de gares routières à même de répondre aux aspirations des citoyens, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question posée à ce sujet lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des conseillers, Laftit a précisé que la mise en place du nouveau modèle se fait dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, d’autres départements du gouvernement et des intervenants locaux, particulièrement les collectivités territoriales.

Il a, ainsi, fait savoir que le ministère a élaboré un programme national qui concerne l’ensemble des gares routières du Royaume, et dont l’exécution se fera de façon progressive, relevant que dix gares ont été construites ou sont en cours de construction dans les villes de Rabat, Tanger, Marrakech, Taza, Larach, Tiznit, Ouezzane, Errachidia, M’diq et Nador et que d’autres suivront.

Assurant que les gares routières seront à la hauteur des aspirations des citoyens, le ministre a souligné la nécessité de rompre avec les gares indépendantes dédiées aux sociétés de transport routier.