Garou revient les 24 et 27 avril prochains au Maroc, pour deux nouveaux concerts intimistes au Sofitel Rabat et au Sofitel Casablanca.

L’occasion pour le célèbre crooner québécois de revisiter les plus grandes chansons de son répertoire, tout en mettant à l’honneur ses plus grandes idoles.

Produite par Kenza Cheddadi, cette tournée est aussi l’occasion pour Hyundai, pionnier en matière de stratégie d’électrification et de mobilité du futur, « de rendre hommage au Maroc des Lumières, un pays qui brille par son ouverture sur le monde et son avant-gardisme ».

Né à Sherbrooke au Québec, Garou a grandi dans un environnement musical qui lui a permis de développer une oreille musicale et un excellent sens du rythme. En 1997, le chanteur interprète pendant trois ans le personnage de Quasimodo dans la comédie musicale “Notre-Dame de Paris”. Sa carrière prend ainsi son envol. Le succès est au rendez-vous, notamment avec la sortie de son premier album en solo baptisé « Seule », dans lequel figure le tube « Sous le vent » en duo avec Céline Dion.

Tout au long de sa carrière, Garou a vendu plus de 5 millions d’albums et a reçu de nombreux prix et distinctions dans plusieurs pays à travers le monde, dont 11 Felix (Québec), 3 Victoires de la musique (France), 1 world Music Award (Monaco) et 1 Dragon Award (Pologne).