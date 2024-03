Bank Of Africa (BOA) a été classée première, au Maroc, parmi les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, à l’issue de l’évaluation rigoureuse d’une dizaine de thématiques répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Bank Of Africa a été classée, le 28 février dernier, par l’Agence LSEG Data & Analytics, filiale de la Bourse de Londres – LSEG – en partenariat avec la Bourse de Casablanca, 1ère au Maroc parmi les sociétés cotées à l’issue de l’évaluation rigoureuse d’une dizaine de thématiques répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, ESG », indique Bank Of Africa dans un communiqué.

Le score obtenu par la banque est de 73 sur 100, la plaçant dans le Top 10 mondial de l’univers de 11.759 sociétés notées de par le monde tous secteurs confondus, précise la même source.

Cette nouvelle performance s’inscrit dans la déclinaison de la vision 2030, visant à faire du groupe Bank Of Africa, sous l’égide de son président Othman Benjelloun, « un Groupe panafricain de référence, présent dans plus de 30 pays en Afrique, leader en termes de Durabilité, outil robuste d’une finance à impact, promouvant les échanges et les investissements dans le Continent et au service des Africains du monde ».

Elle vient également en écho aux précédentes notations internationales qui avaient placé le groupe Bank Of Africa parmi les premiers leaders de la Durabilité au sein des pays émergents et ce, pendant 8 années consécutives.

Les scores ESG du London Stock Exchange Group sont conçus pour mesurer de manière transparente et objective la performance, l’engagement et l’efficacité ESG d’entreprises privées autant que publiques, évaluées dans le monde entier.

Ces notes couvrent dix thèmes principaux, dont les émissions, l’innovation environnementale des produits, les droits de l’homme, la qualité des actionnaires.