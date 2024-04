Les importations du Gasoil et d’Essence ont connu durant les deux dernières années, une baisse significative de 21,5%, en termes de valeur, passant de 66,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 à près de 52,7 MMDH en 2023, pour presque un même niveau des importations en volume, fait savoir le Conseil de la Concurrence.

Cette baisse trouve ses origines dans la chute des cours des carburants raffinés à l’international et surtout, de ceux du Gasoil qui demeure le carburant le plus prépondérant dans les importations de notre pays avec près de 90%, explique le Conseil de la Concurrence dans un Reporting relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du Gasoil et d’Essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil.

En matière de recettes de la Taxe intérieure de consommation (TIC), ces deux carburants ont rapporté au budget de l’État environ 18,34 MMDH en 2023, contre 18,42 MMDH en 2022, soit une légère baisse de 0,4% (-78,6 millions de dirhams (MDH)), précise le Conseil.

Les recettes de la TVA ont, elles aussi, régressé, passant de 8,61 MMDH à 7,23 MMDH entre les deux dates, soit une diminution de 16% (-1,39 MMDH), ajoute la même source.

Et de noter que le marché de l’importation a connu l’entrée de six nouveaux opérateurs entre 2022 et 2023, ayant induit une dynamique sur le segment de l’importation traduite par une baisse de 3,6 points des parts de marché des neuf sociétés concernées par le reporting, passant de près de 92,6% en 2022 à environ 89% en 2023.

A rappeler que le Conseil de la concurrence, réuni en collège le 13 novembre 2023, avait approuvé les accords de transaction conclus avec neuf sociétés actives sur les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et de l’essence et leur organisation professionnelle.

Ces accords prévoient, en plus du paiement d’une amende transactionnelle, la souscription, par chacune des sociétés concernées ainsi que leur organisation professionnelle, à un paquet d’engagements comportementaux visant à répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par le Conseil et, par conséquent, améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures.

Parmi ces engagements, la communication par chacune des sociétés concernées d’un reporting trimestriel permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.