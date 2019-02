Infomédiaire Maroc – La BMCI a signé le 4 février 2019, un contrat de partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le programme GEFF Morocco, en sa qualité de leader dans ce segment.

Dans le cadre de son partenariat avec la BERD, BMCI participera au soutien des projets du programme de financement Vert : GEFF (Green Economy Financing Facility) Morocco.

Le GEFF Morocco est un programme de la BERD dédié à l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des ressources telles que l’eau et la gestion des déchets. Dans le cadre de ce programme, BMCI bénéficie d’un prêt de 20 million d’euros pour soutenir les investissements privés portés par les entreprises ayant un impact favorable sur l’environnement.

Le programme GEFF Morocco permettra à la BMCI d’encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux énergies renouvelables et aux questions environnementales, à investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les accompagner tout au long du processus.

En effet, les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique pour assurer la viabilité de leur projet.

Idriss Bensmail, Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint à la BMCI, affirme que : « la politique RSE mise en place par la BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, s’inscrit dans cette même volonté d’être un acteur économique responsable et engagé auprès de son environnement économique et social. Cette démarche vient structurer des actions déjà mises en place depuis de nombreuses années au sein de la Banque, mais aussi en développer d’autres, principalement dans le domaine du développement durable et de la responsabilité environnementale.»

IM