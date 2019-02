Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a annoncé, ce lundi, l’obtention de la certification ISO 22301 de son système de management de la continuité d’activité, délivrée par Bureau Veritas, renforçant ainsi la sécurité et la résilience du marché boursier.

Cette certification s’inscrit en droite ligne de son objectif de construire une infrastructure performante aux meilleurs standards internationaux, tel qu’annoncé dans sa feuille de route « Ambition 2021 », a précisé la Bourse dans un communiqué.

De même, cette nouvelle réalisation vient s’ajouter aux certifications de ses systèmes de management de la qualité (SMQ) ISO 9001 et de ses systèmes de la sécurité de l’information (SMSI) ISO 27001, obtenues en 2011 et 2014, et renouvelées régulièrement depuis, selon la même source.

Cité par le communiqué, le DG de la Bourse, Karim Hajji, a affirmé que « l’obtention de cette nouvelle certification est un gage de notre engagement à améliorer sans cesse notre fonctionnement afin de préserver les intérêts du marché et des opérateurs et accompagner efficacement les projets et ambitions de développement de la place ».

En étant certifiée ISO 22301, Version 2012, la Bourse de Casablanca a indiqué démontrer « sa capacité à répondre aux exigences de cette norme internationale pour planifier, mettre en place, maintenir et améliorer de manière continue un système de management documenté de continuité d’activité et ce, dans l’objectif de se protéger des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité de survenance, s’y préparer, y répondre et rétablir son activité dans les meilleures conditions lorsqu’ils surviennent ».

La Bourse de Casablanca est ainsi la 2ème entreprise marocaine à obtenir cette certification et rejoint le club fermé des opérateurs de marché ayant obtenu cette distinction, a fait savoir le communiqué.

IM