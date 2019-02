Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé la séance lundi dans le vert, favorisée notamment par la bonne tenue des compartiments des « Mines » et des « Télécommunications ».

Au terme de cette séance, le MASI, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est apprécié de 0,21% à 11.382,54 points, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,20% à 9.243,47 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,05% à 10.273,87 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,23% à 9.808,94 points.

S’agissant de l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″, il a avancé de 0,29% à 905,85 points.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 86,39 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 30,58 MDH réalisé sur le marché central et 51,65 MDH volume apports.

Pour sa part, la capitalisation boursière a totalisé plus de 587,81 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (132,74 MMDH), Attijariwafa Bank (94,96 MMDH) et BCP (50,02 MMDH).

Côté secteurs, neuf compartiments ont terminé dans le vert avec des hausses variant entre 4,55% pour l' »Industrie pharmaceutique », 2,21% pour les « Mines », 1,31% pour les « Loisirs et hôtels », 1% pour les « Télécommunications » et 0,03% pour les « assurances ».

En revanche, huit secteurs ont été orientés à la baisse, notamment celui du « Transport » qui a accusé le plus fort recul (-5,17%), suivi de « Sylviculture et papier » (-4,50%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-4,22%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Colorado (+8,30% à 64,98 DH), Zellidja SA (+5,94% à 158,80 DH), Sothema (+5,18% à 1.889 DH), Managem (+3,56% à 1.076 DH) et Maghreb Oxygène (+3,41% à 165,50 DH).

Les plus fortes baisses ont, quant à elles, été accusées par IB. Maroc.Com (-7,05% à 65,01 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,69% à 116 DH), CTM (-5,52% à 850,20 DH), Med Paper (-4,50% à 21,01 DH) et Salafin (-3,23% à 900 DH).

IM