Gestion de la crise du Covid-19 : La Fondation Attijariwafa bank décrypte la stratégie marocaine

La Fondation Attijariwafa bank lance une série de conférences digitales pour décrypter les multiples impacts de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 sur le Maroc.

Diffusée à partir du 21 avril sur la chaîne Youtube du groupe Attijariwafa bank, la première rencontre autour du thème “La société marocaine face au Covid-19 : impacts et premiers enseignements” a réuni, virtuellement, l’épidémiologiste et l’infectiologue, Dr. Jaafar Heikel, le chirurgien et l’ancien directeur régional de la Santé, Dr. Allal Amraoui et le Président de l’association Marocains Pluriels, Ahmed Ghayet, indique la Fondation dans un communiqué. Sous la modération de la journaliste Hanane Harrath, cette conférence a permis d’analyser les spécificités de l’expérience marocaine en termes de gestion de cette crise sanitaire, relève la même source, ajoutant que les intervenants ont insisté sur l’importance de la réactivité des pouvoirs publics qui ont pris les décisions adéquates dès l’apparition des premiers cas de contamination.

Par ailleurs, les panélistes ont mis en avant la cohésion sociale et le sursaut solidaire qui ont émergé face à l’impact socioéconomique de cette crise, se traduisant ainsi par la réactivation de la solidarité populaire, de la fibre citoyenne et de la vie de quartier.

Enfin, cette conférence a été l’occasion de tirer les premiers enseignements de cette expérience inédite, notamment en termes de politiques publiques et de valeurs sociales, et qui devront être capitalisés à la sortie de crise, poursuit la Fondation. À travers ce nouveau format de conférence-débat, la Fondation Attijariwafa bank démontre, une fois de plus, sa volonté de promouvoir, à travers l’ensemble des régions, un débat constructif autour de thématiques socioéconomiques qui concernent l’avenir de notre pays.