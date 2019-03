Soufiane Idrissi-Kaitouni au poste d’Executive Sales au sein de la Direction du Business Development de Gfi Afrique, dirigée par Brice Démogé.

Il a en charge le développement commercial sur trois pays ciblés d’Afrique : le Mali, l’Algérie et le Cameroun (pays MAC). A ce titre, il conduit les actions de prospection sur ces trois territoires pour promouvoir l’offre Gfi Afrique auprès des acteurs privés et publics en liaison avec nos différentes filiales.

Idrissi-Kaitouni conserve par ailleurs un rôle d’Account Manager pour certaines filiales des groupes ciblés Maroc Telecom et CFAO en appui d’Imad Haddour, sponsor de ces deux groupes ciblés.

Idrissi-Kaitouni est diplômé en 2000 de l’ISCAE (1ère école de commerce Afrique) avec une spécialisation en Bourse et Marchés financiers. Après un passage dans une multinationale japonaise, il rejoint Lecce en Italie pour suivre les cours d’un Master en e-Business Management and Leadership à la Scuola Superiore ISUFI. Après quelques années en tant que consultant dans des entreprises italiennes, il rentre au Maroc pour devenir le Directeur Délégué de l’APEBI (Association IT marocaine) entre 2008 et 2013.

Il rejoint Gfi Maroc le 1er Aout 2013 comme Directeur Business Development Export et a mené à bien des réalisations de vente (auprès d’opérateurs télécom, Grandes entreprises…) dans plusieurs pays d’Afrique (Bénin, Togo, Sénégal, Côte d’ivoire, Mali, Nigeria…) ayant contribué à la croissance du CA Export et la consolidation du footprint Gfi en Afrique sub-saharienne.

Cette nomination traduit la volonté de Gfi Afrique de développer la proximité commerciale dans ces trois pays d’Afrique à fort potentiel.

IM