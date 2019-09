La production de pétrole au Ghana devrait plus que doubler d’ici 2023 pour atteindre environ 420.000 barils par jour, contre 200.000 b/j actuellement, a fait savoir le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta.

Ces estimations s’appuient sur les prévisions de l’exploitation du pétrole au pays et les nouvelles découvertes de la société norvégienne Aker, sur le bloc Deepwater Tano Cape Three Points, a précisé M. Ofori-Atta, cité mercredi par la presse locale.

Le gouvernement ghanéen espère également que la firme américaine ExxonMobil et ses partenaires découvriront de nouveaux gisements dans le bloc Cape Three Points, dont le potentiel est très important, a ajouté le ministre, notant que Tullow Oil et Kosmos Energy s’activent aussi pour le développement de leur offre au Ghana.

Le pétrole et le gaz ghanéens contribuent à positionner le pays parmi les économies du continent qui connaissent la croissance la plus rapide, avec un taux qui devrait atteindre 8,8 %, cette année.