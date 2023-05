La ville ocre s’est transformée en Mecque de la Tech. Marrakech accueille la première édition du GITEX Africa, événement phare des nouvelles technologies sur le continent africain. Avec 900 exposants et 250 speakers, venus des 4 coins du monde, l’événement se veut une extension du GITEX organisé d’habitude aux Émirats Arabes Unis (UAE), et vise à faire du Maroc et du continent une référence en la matière.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est félicité de la tenue de l’événement au Maroc, chose qui reflète le plein potentiel du royaume pour se positionner en tant qu’acteur majeur de la Tech en Afrique. « GITEX Africa servira de tremplin à l’écosystème des nouvelles technologies sur le continent. Cet événement est la concrétisation de la vision du roi Mohammed VI pour faire de l’Afrique l’un des leaders technologiques dans le monde. Les nouvelles technologies et la digitalisation sont des leviers majeurs pour l’avenir du Maroc et l’on se doit d’y investir », a déclaré le Chef du gouvernement lors de la séance d’ouverture de l’événement, qui se poursuit jusqu’au 2 juin.

Il a mis le point sur l’importance du capital humain, indiquant qu’il est impératif d’accompagner les jeunes talents nationaux et de bien les former en la matière. « Les compétences nationales n’ont rien à envier à ce qui se fait à l’international. L’Afrique est une terre d’opportunité, en plus de ses richesses naturelles, le continent dispose de ressources humaines et d’un savoir-faire qui en font un acteur majeur de la transformation digitale et des nouvelles technologies », a déclaré Akhannouch.

Par ailleurs, le Chef de gouvernement a indiqué qu’il est impératif de mettre en place des stratégies pensées pour les citoyens, en leur proposant des services alliant qualité et efficacité.

Aziz Akhannouch a terminé son intervention en déclarant que le : « GITEX Africa vise à consolider la position du Maroc dans la Tech sur le continent et dans le monde », tout en partageant l’ambition que cette rencontre devienne annuelle.

Le Maroc ambitionne grand pour la Tech en Afrique

Avec plus de 1 milliard de dirhams d’investissement et 14.000 emplois créés dans le domaine des nouvelles technologies, le Maroc ambitionne de mettre en place une réelle dynamique pour le secteur.

Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a indiqué pour sa part que le royaume est en train de se mobiliser pour attirer de nouveaux investissements pour le secteur. Une position partagée par le président de la CGEM, Chakib Alj, qui a indiqué que le développement de l’écosystème passe aussi par l’accompagnement des startups innovantes dans le digital, citant le cas des actions accomplies par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et OCP Group en ce sens.

Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’intelligence artificielle (IA) aux UAE, a exprimé sa fierté de la tenue de l’événement au Maroc, indiquant en ce sens que le : « GITEX Africa reflète la même volonté que le GITEX Dubaï, celle de développer la Tech dans le monde arabe et dans la région du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique (MENA). GITEX Africa est un tremplin pour booster l’écosystème et qu’il est temps pour construire le futur de l’Afrique ».

Lacina Koné, directeur général de Smart Africa, a félicité de son côté le Maroc pour l’organisation du GITEX Africa, saisissant l’occasion pour indiquer que : « l’Afrique trace le chemin dans l’e-payment, les réseaux, l’inclusion financière, etc. Le continent a démontré, démontre et continuera de démontrer sa résilience. Nous disposons des atouts pour faire du continent une référence dans la Tech. Il y a bien des challenges à relever, mais rien n’est impossible si nous travaillons ensemble ».

Constat qui est appuyé par Mohamed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), qui a indiqué que la révolution digitale est un acquis pour le continent et qu’une telle initiative est vouée au succès en tant qu’opportunité de partage d’expériences entre les pays de la région.