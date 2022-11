Omar Channawi President P&G pour la Region MENA a été classé n°2, pour la deuxième année de suite, dans la liste Forbes Middle East « Global Meets Local 2022 ».

Une liste des meilleurs cadres régionaux de la région MENA.

Le classement est basé sur les critères suivants :

-L’impact que l’exécutif a eu sur la région et les marchés qu’ils desservent.

-Les réalisations et les performances de l’exécutif au cours de la dernière année.

-Le nombre et l’ampleur des initiatives de développement durable et de RSE menées par l’exécutif.

-La taille de la zone géographique qu’ils encadrent

-La taille de l’entreprise en termes de nombre d’employés, de revenus, de création de valeur et de portée du produit.

-Le nombre d’années d’expérience dans l’industrie que possède le cadre et le temps qu’il a passé dans son rôle actuel.

-Le rang de l’organisation mondiale sur la liste Forbes Global 2000.

Omar Channawi, ingénieur de formation a débuté sa carrière à P&G au Maroc avant de s’expatrier dans plusieurs pays a travers l’Europe et l’Asie, notamment en Allemagne, la Suisse, le Vietnam et Singapour avant d’être posté à Dubai pour prendre le leadership opérationnel de la région MENA et la tête de la fonction commerciale pour la région élargie regroupant l’Asie Pacifique, Inde, Le Moyen Orient et l’Afrique.

Pour P&G au niveau mondial, L’exercice 2022 a été excellent et Les régions Asie-Pacifique, Inde, Moyen-Orient et Afrique dont Omar Channaoui est Vice President ont réalisé 14 % des 80,2 milliards

Toutes nos félicitations à Omar Channawi pour être parmi les leaders les plus inspirants de la région.