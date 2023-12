Les films « Barbie » et « Oppenheimer » dominent les nominations des Golden Globes annoncées lundi.

« Barbie » est arrivé en tête avec neuf nominations, suivi de « Oppenheimer » avec huit nominations.

Les deux films ont connu un vif succès l’été dernier. « Barbie » a récolté plus de 1,4 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, tandis que « Oppenheimer » a engrangé plus de 950 millions de dollars.

Pour les séries, « Succession » a reçu neuf nominations, suivi de « The Bear » et « Only Murders in the Building » avec cinq nominations chacune.

La 81ème cérémonie des Golden Globes, qui récompense les meilleurs oeuvres du cinéma et de la télévision de l’année 2023, aura lieu le 7 janvier.

L’édition précédente a été suivie par 6,3 millions de téléspectateurs.