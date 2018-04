Infomédiaire Maroc – Le mercredi 3 juin 2015, la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de Casablanca accueillera une importante délégation du géant du web ‘‘Google’’, composée de 12 responsables internationaux de Google MENA, Google Ireland Headquarter et Google USA, qui animera une conférence sous le thème ‘‘Google au service de l’internationalisation des entreprises marocaines’’, modérée par des experts du Centre du Commerce International (ITC).

Organisée par la FNEM (Fédération marocaine du e-commerce), sous la présidence effective du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique et la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de Casablanca, cette Conférence apportera toutes les réponses aux questions des entreprises, PME et grands comptes, en quête de visibilité et de rentabilité sur le web.

Les responsables de Google promettent de révéler des solutions et un accompagnement adaptés aux entreprises marocaines.

Rédaction Infomédiaire