Référence des produits d’emballage pour les secteurs agricole et industriel, GPC Papier et Carton, Filiale du groupe Ynna Holding, annonce l’ouverture officielle, lundi 02 novembre à Berkane, d’une nouvelle unité de transformation pour un investissement de 50 millions de dirhams.

Nouvelle étape dans la stratégie de croissance de GPC, l’usine d’une superficie de 7 000 m2 est dédiée au montage de plateaux agricoles pour l’Oriental et la transformation du papier et du carton ondulé.

L’installation accompagnera le développement du secteur des agrumes et l’industrie installée dans la région. Elle vient renforcer le leadership de GPC dans le secteur du papier et du carton ondulé et approfondir le soutien continu de l’entreprise au Plan d’Accélération Industrielle (PAI) et du plan Maroc Vert.« Notre nouvelle usine de Berkane va permettre d’accompagner l’essor du secteur des agrumes dans l’Oriental. La présence de GPC sera d’un grand intérêt pour les industriels de la région qui seront fournis en papiers, cartons, mandrins et cornières commercialisés sur place », a déclaré Mounir El Bari, directeur général de GPC.