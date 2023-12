Sept groupements d’architectes ont récemment été présélectionnés pour la conception du Grand stade de Casablanca. Parmi ces consortiums, cinq comprennent des entreprises britanniques.

C’est d’ailleurs à cette occasion que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a rencontré l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin.

« Belles discussions avec le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, pour explorer les axes de collaboration en prévision de la Coupe du monde 2030 », a indiqué l’ambassade britannique sur le réseau social X (anciennement Twitter), soulignant que « cinq des sept consortiums présélectionnés pour le stade de Casablanca incluent des entreprises britanniques ».

Pour rappel, la construction du nouveau Grand stade de Casablanca, à Benslimane, coûtera environ 5 milliards de dirhams. Il aura une capacité de 115.000 places.

