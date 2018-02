Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la France ont renforcé leur coopération dans le domaine académique et scientifique, suite à la signature de 2 mémorandums d’entente, de 4 accords de double diplôme dans les domaines des sciences, de la technologie, du management de l’environnement et des énergies renouvelables et d’une convention de partenariat dans le domaine pédagogique, entre l’École Polytechnique l’X- France, d’une part, et différentes écoles supérieures et établissement d’enseignement et de formation marocains (Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, Ecole nationale supérieure d’Electricité et de mécanique, Ecole Hassania des Travaux publics, École nationale supérieure des mines et Lycée Ibn Timiya de Marrakech).

S’exprimant à cette occasion, le DG de l’Ecole Polytechnique l’X-France, François Bouchet, a indiqué que ces accords portent sur un programme d’excellence de son école baptisé « STEEM », qui s’appuie sur une approche multidisciplinaire et transversale des questions énergétiques et des enjeux environnementaux.

Il s’est également dit convaincu que les diplômés marocains qui auront bénéficié de ce programme seront prêts à relever les défis de la production et de l’approvisionnement en énergie renouvelables au 21ème siècle.

Rédaction Infomédiaire